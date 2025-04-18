Жительница Серова перешла по ссылке и оказалась в долгах





– говорят полицейские. «Полиция Серова просит граждан не реагировать на приходящие в СМС сообщениях ссылки (или файлы), так как к ним могут быть прикреплены вредоносные программы, способные похитить средства с банковских счетов либо оформить кредиты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серове местная жительница стала перешла по ссылке, которая прошла ей в смс-сообщении, и в тот же день оказалась в долгах перед микрозаймовыми организациями.Как рассказали Вечерним ведомостям в МО МВД России «Серовский», смс-сообщение пришло с вопросом «Это ты на видео?» и ссылкой. Из любопытства потерпевшая кликнула на неё и попала на сайт, с которого на её телефон автоматически скачался неизвестный файл, а после скачивания сразу же установился. Женщина даже не успела ничего сделать. На следующий день она узнала, что от её имени были заключены договоры в четырёх микрофинансовых компаниях.По данным пресс-группы полиции, в последние время случаи, когда серовчане становятся жертвами подобной мошеннической схемы, участились.