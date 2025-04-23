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Отравление подтвердилось у 24 учеников и 2 учителей екатеринбургской школы №178
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском Минздраве подтвердили 26 случаев кишечной инфекции после отравления среди учащихся 178-й екатеринбургской школы.
Из них 24 случая заболевания подтвердились у детей и ещё два у педагогов. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, в ходе лабораторных исследований установлен возбудитель – норовирус второго типа.
Вчера сообщалось, что двух учащихся пришлось госпитализировать.
Из них 24 случая заболевания подтвердились у детей и ещё два у педагогов. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, в ходе лабораторных исследований установлен возбудитель – норовирус второго типа.
«Заболевание протекает в легкой форме. У большинства пациентов клинические симптомы к настоящему моменту уже купированы»,
– сказала Савинова.
Вчера сообщалось, что двух учащихся пришлось госпитализировать.
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