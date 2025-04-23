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Отравление подтвердилось у 24 учеников и 2 учителей екатеринбургской школы №178

09.39 Четверг, 24 апреля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В свердловском Минздраве подтвердили 26 случаев кишечной инфекции после отравления среди учащихся 178-й екатеринбургской школы.

Из них 24 случая заболевания подтвердились у детей и ещё два у педагогов. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, в ходе лабораторных исследований установлен возбудитель – норовирус второго типа.

«Заболевание протекает в легкой форме. У большинства пациентов клинические симптомы к настоящему моменту уже купированы»,

– сказала Савинова.


Вчера сообщалось, что двух учащихся пришлось госпитализировать.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:39 Отравление подтвердилось у 24 учеников и 2 учителей екатеринбургской школы №178
09:24 Жительница Серова перешла по ссылке и оказалась в долгах
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15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
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11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
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