ФАС приостановила торги на поставку трамваев для Екатеринбурга

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«Вагоны "Уралтрансмаша" были дороже, в том числе, за счет двухкабинной компоновки, которая удобна для, например, Санкт-Петербурга. Для Екатеринбурга двухкабинные составы избыточны, потому что в городе есть разворотные кольца»,