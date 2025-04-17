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ФАС приостановила торги на поставку трамваев для Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за жалобы на условия контракта по закупке трамваев екатеринбургской администрацией Федеральная антимонопольная служба приостановила торги.
Как сообщает РБК, жалобу подал «Уральский завод транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»), указав, что документация «составлена с нарушением прав и интересов потенциальных участников данной закупки», из-за чего завод не может «воспользоваться правом выступить в качестве поставщика продукции». По мнению заявителя, под требования, указанные в контракте, попадает только один вагон, который производит компания «Транспортные системы» (входит в состав «Трансмашхолдинга»). Также в «Уралтрансмаше» считают, что заказчик неправильно рассчитал максимальную цену контракта.
В телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, заявили, что городская администрация получила коммерческое предложение завода и учла его, но вагоны оказались дороже других вариантов.
Сообщается, что такая позиция мэрии была разъяснена представителям завода.
Ранее глава Екатеринбурга анонсировал закупку 15 трёхсекционных трамваев.
Как сообщает РБК, жалобу подал «Уральский завод транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»), указав, что документация «составлена с нарушением прав и интересов потенциальных участников данной закупки», из-за чего завод не может «воспользоваться правом выступить в качестве поставщика продукции». По мнению заявителя, под требования, указанные в контракте, попадает только один вагон, который производит компания «Транспортные системы» (входит в состав «Трансмашхолдинга»). Также в «Уралтрансмаше» считают, что заказчик неправильно рассчитал максимальную цену контракта.
В телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, заявили, что городская администрация получила коммерческое предложение завода и учла его, но вагоны оказались дороже других вариантов.
«Вагоны "Уралтрансмаша" были дороже, в том числе, за счет двухкабинной компоновки, которая удобна для, например, Санкт-Петербурга. Для Екатеринбурга двухкабинные составы избыточны, потому что в городе есть разворотные кольца»,
– пишет ресурс.
Сообщается, что такая позиция мэрии была разъяснена представителям завода.
Ранее глава Екатеринбурга анонсировал закупку 15 трёхсекционных трамваев.
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