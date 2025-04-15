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В Екатеринбурге хотят обсудить корректировку маршрутов общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что сегодня в администрации пройдёт заседание, на котором будут обсуждать корректировку маршрутов общественного транспорта.
Насколько серьёзны намерения изменить уже существующие схемы движения общественного транспорта, пока неясно. Подчеркивается, что это важная часть транспортной реформы.
«Речь идёт об учёте обратной связи с горожанами, анализе пассажиропотоков и загруженности линий»,
– пишет ресурс.
Насколько серьёзны намерения изменить уже существующие схемы движения общественного транспорта, пока неясно. Подчеркивается, что это важная часть транспортной реформы.
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