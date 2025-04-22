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На Уралмаше обнаружили павильон с палёными жидкостями для вейпов и электронками
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
Почти на пять миллионов рублей изъяли из киоска на проспекте Космонавтов 43/2 в Екатеринбурге никотиносодержающую продукцию, которая была потенциально опасно.
Как рассказал в своём-телеграм канале общественник Дмитрий Чукреев, в павильоне продавалось более 2500 жидкостей для вейпов и 408 электронных сигарет, на которых не было маркировок «Честного знака» или не был указан производитель. Некоторые из них были битыми. Также в киоске нашли 340 пачек сигарет без акцизов либо с поддельными акцизными марками.
Кроме этого, во время рейда, со слов общественника, было обнаружено 459 банок со снюсами – они полностью запрещены к продаже федеральным законодательством.
Сейчас предпринимателю, владеющему этим киоском, грозит ответственность по статье 171.1 УК РФ.
Как рассказал в своём-телеграм канале общественник Дмитрий Чукреев, в павильоне продавалось более 2500 жидкостей для вейпов и 408 электронных сигарет, на которых не было маркировок «Честного знака» или не был указан производитель. Некоторые из них были битыми. Также в киоске нашли 340 пачек сигарет без акцизов либо с поддельными акцизными марками.
Кроме этого, во время рейда, со слов общественника, было обнаружено 459 банок со снюсами – они полностью запрещены к продаже федеральным законодательством.
Сейчас предпринимателю, владеющему этим киоском, грозит ответственность по статье 171.1 УК РФ.
«Что касается этого ларька на проспекте Космонавтов – то в течение года его демонтируют – уже принято решение об исключении его из схемы расположения НТО»,
– сообщил Чукреев.
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