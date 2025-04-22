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На Уралмаше обнаружили павильон с палёными жидкостями для вейпов и электронками

11.41 Четверг, 24 апреля 2025
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
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Почти на пять миллионов рублей изъяли из киоска на проспекте Космонавтов 43/2 в Екатеринбурге никотиносодержающую продукцию, которая была потенциально опасно.

Как рассказал в своём-телеграм канале общественник Дмитрий Чукреев, в павильоне продавалось более 2500 жидкостей для вейпов и 408 электронных сигарет, на которых не было маркировок «Честного знака» или не был указан производитель. Некоторые из них были битыми. Также в киоске нашли 340 пачек сигарет без акцизов либо с поддельными акцизными марками.

Кроме этого, во время рейда, со слов общественника, было обнаружено 459 банок со снюсами – они полностью запрещены к продаже федеральным законодательством.

Сейчас предпринимателю, владеющему этим киоском, грозит ответственность по статье 171.1 УК РФ.

«Что касается этого ларька на проспекте Космонавтов – то в течение года его демонтируют – уже принято решение об исключении его из схемы расположения НТО»,

– сообщил Чукреев.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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11:41 На Уралмаше обнаружили павильон с палёными жидкостями для вейпов и электронками
10:35 Роспотребнадзор нашёл нарушения у поставщика питания екатеринбургской школы №178
10:11 Из-за повреждения контактной сети в Екатеринбурге встали трамваи
09:39 Отравление подтвердилось у 24 учеников и 2 учителей екатеринбургской школы №178
09:24 Жительница Серова перешла по ссылке и оказалась в долгах
21:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу о похищении и вымогательстве
20:59 За продажу якобы новой машины автосалон «попал» в Режевском суде на крупную сумму
19:56 В Екатеринбурге откроется выставка о спасении коллекций Херсонеса во время войны
19:49 Жителю Новоуральска дали почти 9 лет колонии за драку на магазинном крыльце
19:19 Два из 42 свердловских пожаров минувшего вторника оказались смертельными
18:58 Потворствовавшего байкерам мелкого взяточника в белом халате осудили в Екатеринбурге
18:31 Промзона ВИЗа становится главным летним кластером Екатеринбурга
16:29 Свердловский облсуд пересмотрел приговор осуждённой за доведение до самоубийства из-за родившегося ребёнка
15:58 Температурные качели и дожди ожидаются в Свердловской области
15:43 Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
13:09 СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
13:05 Гордума Екатеринбурга приняла отчёт о доходах и расходах за 2024 год
12:07 Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
11:50 Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
11:40 После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:48 Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
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