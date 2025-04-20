В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева сбили 14-летнего юношу на самокате

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 09.50, в Пионерском районе Екатеринбурга 14-летний подросток на трюковом самокате попал под колёса Toyota Yaris.Авария произошла около дома №17 «Б»/1 по улице Данилы Зверева. По предварительным данным, юноша на самокате стал пересекать дорогу там, где это не положено, и попал под машину. В результате ДТП он получил травму ноги, с которой его везли в больницу, рассказали в ГИБДД уральской столицы.Водитель иномарки с места аварии скрылся, но его быстро нашли. Установлено, что это 86-летний мужчина с 26-летним стажем. Пояснить, почему уехал с места ДТП, он не смог.На него возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека) и составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП водителем).