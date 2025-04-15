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В Каменске-Уральском мусоровоз вогнал неосторожного мальчика в кому
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Патрульный участок»
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства серьёзного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Каменске-Уральском. В результате удара мусоровоза перебегавший дорогу ребёнок впал в кому.
Трагедия случилась на улице Ленина в Каменске-Уральском. По предварительной информации, 37-летний водитель мусоровоза допустил наезд на ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте — перед стоящим на автобусной остановке автобусом. Видимость была ограничена, что не позволило водителю спецтранспорта вовремя среагировать. После удара мальчика, впавшего в кому, экстренно доставили в местную больницу. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в девятую детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга.
Сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия на месте происшествия. Организована проверка, целью которой установить степень вины всех участников трагического ДТП. Судя по всему, к водителю мусоровоза претензий не будет. По обнародованным сегодня видеокадрам с уличной камеры наблюдения заметно, что высадившийся из автобуса мальчик действительно находился вне поля зрения до той секунды, как оказался на проезжей части.
Трагедия случилась на улице Ленина в Каменске-Уральском. По предварительной информации, 37-летний водитель мусоровоза допустил наезд на ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте — перед стоящим на автобусной остановке автобусом. Видимость была ограничена, что не позволило водителю спецтранспорта вовремя среагировать. После удара мальчика, впавшего в кому, экстренно доставили в местную больницу. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в девятую детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга.
Сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия на месте происшествия. Организована проверка, целью которой установить степень вины всех участников трагического ДТП. Судя по всему, к водителю мусоровоза претензий не будет. По обнародованным сегодня видеокадрам с уличной камеры наблюдения заметно, что высадившийся из автобуса мальчик действительно находился вне поля зрения до той секунды, как оказался на проезжей части.
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