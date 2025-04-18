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В День Победы общественный транспорт Екатеринбурга станет бесплатным
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День Победы в общественном транспорте уральской столицы не будут брать плату за проезд. Об этом в своём телеграм-канале сообщил городской глава Алексей Орлов.
Это стало возможным в том числе благодаря брутто-контрактам, подчеркнули в администрации города.
Также с 1 по 11 мая екатеринбургские власти решили сделать городские парковки бесплатными.
«Жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом – трамваями, троллейбусами и автобусами – бесплатно в течение всего 9 мая»,
– написал мэр.
Это стало возможным в том числе благодаря брутто-контрактам, подчеркнули в администрации города.
Также с 1 по 11 мая екатеринбургские власти решили сделать городские парковки бесплатными.
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