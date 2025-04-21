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Из-за повреждения контактной сети в Екатеринбурге встали трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге из-за повреждения контактной сети встали трамваи сразу шести маршрутов.
Судя по картам, трамваи, курсирующие по маршрутам № 1, 4, 9, 14, 15 и 17, застряли на улицах 8 Марта, Титова и Керамической. Повреждение контактной сети произошло в районе улицы Академика Шварца.
К моменту публикации этой новости движение восстановили. По данным телеграм-канала «Транспортные новости ЕКБ», спустя два часа, вагоны, стоявшие в Солнечном и на Керамической, смогли уехать в сторону центра. Однако из-за такой задержки график движения трамваем оказался сильно сбит.
Судя по картам, трамваи, курсирующие по маршрутам № 1, 4, 9, 14, 15 и 17, застряли на улицах 8 Марта, Титова и Керамической. Повреждение контактной сети произошло в районе улицы Академика Шварца.
Скрин: «Яндекс-карты»
К моменту публикации этой новости движение восстановили. По данным телеграм-канала «Транспортные новости ЕКБ», спустя два часа, вагоны, стоявшие в Солнечном и на Керамической, смогли уехать в сторону центра. Однако из-за такой задержки график движения трамваем оказался сильно сбит.
«Графики сбиты ещё на несколько часов. Восстановить всё назад особенно на маршрутах №1, 14 и 15 будет сложно»,
– пишет ресурс.
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