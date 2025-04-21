Пикет против мусорного полигона под Сысертью прошёл у резиденции свердловского губернатора





– сказала пикетчица. «Куйвашев, Нисковских, Тугбаев нас так и не услышали. Надеемся, что Денис Владимирович [Паслер] нас-таки услышит и примет мудрое решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора прошёл пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.Сегодня, 24 апреля, на улицу Пушкина с плакатом вышла жительница Сысерти, призывающая выбрать другое место для размещения полигона «Екатеринбург-Юг». Вместо сельскохозяйственных земель, где планируется его строительство, она предлагает выбрать одну из бывших промышленных площадок.Она также выразила надежду, что врио губернатора Свердловской области обратит внимание на эту ситуацию.