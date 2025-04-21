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Пикет против мусорного полигона под Сысертью прошёл у резиденции свердловского губернатора

14.42 Четверг, 24 апреля 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
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В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора прошёл пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.

Сегодня, 24 апреля, на улицу Пушкина с плакатом вышла жительница Сысерти, призывающая выбрать другое место для размещения полигона «Екатеринбург-Юг». Вместо сельскохозяйственных земель, где планируется его строительство, она предлагает выбрать одну из бывших промышленных площадок.

Она также выразила надежду, что врио губернатора Свердловской области обратит внимание на эту ситуацию.

«Куйвашев, Нисковских, Тугбаев нас так и не услышали. Надеемся, что Денис Владимирович [Паслер] нас-таки услышит и примет мудрое решение»,

– сказала пикетчица.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:09 Областной суд признал законным отказ Сысертской думы в созыве референдума по вопросу мусорного полигона
15:55 В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
15:49 Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
15:02 К большим срокам приговорили двух наркокурьеров в Екатеринбурге
14:42 Пикет против мусорного полигона под Сысертью прошёл у резиденции свердловского губернатора
13:43 В День Победы общественный транспорт Екатеринбурга станет бесплатным
13:30 В Нижнесергинском районе на избивавшего жену и сына иностранца возбудили уголовное дело
12:50 ФАС приостановила торги на поставку трамваев для Екатеринбурга
11:41 На Уралмаше обнаружили павильон с палёными жидкостями для вейпов и электронками
10:35 Роспотребнадзор нашёл нарушения у поставщика питания екатеринбургской школы №178
10:11 Из-за повреждения контактной сети в Екатеринбурге встали трамваи
09:39 Отравление подтвердилось у 24 учеников и 2 учителей екатеринбургской школы №178
09:24 Жительница Серова перешла по ссылке и оказалась в долгах
21:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу о похищении и вымогательстве
20:59 За продажу якобы новой машины автосалон «попал» в Режевском суде на крупную сумму
19:56 В Екатеринбурге откроется выставка о спасении коллекций Херсонеса во время войны
19:49 Жителю Новоуральска дали почти 9 лет колонии за драку на магазинном крыльце
19:19 Два из 42 свердловских пожаров минувшего вторника оказались смертельными
18:58 Потворствовавшего байкерам мелкого взяточника в белом халате осудили в Екатеринбурге
18:31 Промзона ВИЗа становится главным летним кластером Екатеринбурга
16:29 Свердловский облсуд пересмотрел приговор осуждённой за доведение до самоубийства из-за родившегося ребёнка
15:58 Температурные качели и дожди ожидаются в Свердловской области
15:43 Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
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