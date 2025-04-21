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Пикет против мусорного полигона под Сысертью прошёл у резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора прошёл пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.
Сегодня, 24 апреля, на улицу Пушкина с плакатом вышла жительница Сысерти, призывающая выбрать другое место для размещения полигона «Екатеринбург-Юг». Вместо сельскохозяйственных земель, где планируется его строительство, она предлагает выбрать одну из бывших промышленных площадок.
Она также выразила надежду, что врио губернатора Свердловской области обратит внимание на эту ситуацию.
Сегодня, 24 апреля, на улицу Пушкина с плакатом вышла жительница Сысерти, призывающая выбрать другое место для размещения полигона «Екатеринбург-Юг». Вместо сельскохозяйственных земель, где планируется его строительство, она предлагает выбрать одну из бывших промышленных площадок.
Она также выразила надежду, что врио губернатора Свердловской области обратит внимание на эту ситуацию.
«Куйвашев, Нисковских, Тугбаев нас так и не услышали. Надеемся, что Денис Владимирович [Паслер] нас-таки услышит и примет мудрое решение»,
– сказала пикетчица.
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