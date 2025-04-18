Возрастное ограничение 18+
Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
Фото: МЧС по Свердловской области
По данным МЧС России, на территории Свердловской области в минувшую среду было ликвидировано 27 возгораний различной степени сложности. Только пять из них — в жилом секторе. При этом пожарные спасли 12 человек.
Одним из самых серьёзных инцидентов среды стал пожар в Красноуральске. На улице Иллариона Янкина вспыхнул огонь в подъезде восьмиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров — горели входная группа и лестничный марш на первом этаже. Несмотря на далеко не рекордный масштаб, расположение очага отрезало жильцам путь к спасению от огня и едкого дыма. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось эвакуировать 12 человек. Однако, один человек в данном пожаре пострадал и ему понадобилась медицинская помощь.
А вот из екатеринбургского загоревшегося дома на улице Технической спасать людей не пришлось. Узнав о возгорании на предпоследнем этаже пятиэтажки, 14 её обитателей самостоятельно покинули здание. Прибывшие на место происшествия 12 специалистов пожаротушения смогли сразу приступить к борьбе с огнём. На это потребовалось всего 10 минут, благо, огонь успел охватить лишь внутреннюю отделку помещения и электросамокат.
Ещё один пожар в Екатеринбурге произошёл на улице Самолётной. Там загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Он успел распространиться на площади 50 квадратных метров, и девяти огнеборцам пришлось потрудиться полчаса, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
По официальной статистике, составленной из отчётов пожарных дознавателей, в 4% вчерашних случаев возгорания были вызваны коротким замыканием электрооборудования. Столько же произошли из-за поджогов и неосторожного обращением с огнём. Причины остальных происшествий в настоящее время ещё устанавливаются.
Одним из самых серьёзных инцидентов среды стал пожар в Красноуральске. На улице Иллариона Янкина вспыхнул огонь в подъезде восьмиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров — горели входная группа и лестничный марш на первом этаже. Несмотря на далеко не рекордный масштаб, расположение очага отрезало жильцам путь к спасению от огня и едкого дыма. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось эвакуировать 12 человек. Однако, один человек в данном пожаре пострадал и ему понадобилась медицинская помощь.
А вот из екатеринбургского загоревшегося дома на улице Технической спасать людей не пришлось. Узнав о возгорании на предпоследнем этаже пятиэтажки, 14 её обитателей самостоятельно покинули здание. Прибывшие на место происшествия 12 специалистов пожаротушения смогли сразу приступить к борьбе с огнём. На это потребовалось всего 10 минут, благо, огонь успел охватить лишь внутреннюю отделку помещения и электросамокат.
Ещё один пожар в Екатеринбурге произошёл на улице Самолётной. Там загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Он успел распространиться на площади 50 квадратных метров, и девяти огнеборцам пришлось потрудиться полчаса, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
По официальной статистике, составленной из отчётов пожарных дознавателей, в 4% вчерашних случаев возгорания были вызваны коротким замыканием электрооборудования. Столько же произошли из-за поджогов и неосторожного обращением с огнём. Причины остальных происшествий в настоящее время ещё устанавливаются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
16 апреля 2025
16 апреля 2025
Один из 18 свердловских пожаров понедельника стал гибельным
22 апреля 2025
22 апреля 2025