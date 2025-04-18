Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По данным МЧС России, на территории Свердловской области в минувшую среду было ликвидировано 27 возгораний различной степени сложности. Только пять из них — в жилом секторе. При этом пожарные спасли 12 человек.Одним из самых серьёзных инцидентов среды стал пожар в Красноуральске. На улице Иллариона Янкина вспыхнул огонь в подъезде восьмиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров — горели входная группа и лестничный марш на первом этаже. Несмотря на далеко не рекордный масштаб, расположение очага отрезало жильцам путь к спасению от огня и едкого дыма. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось эвакуировать 12 человек. Однако, один человек в данном пожаре пострадал и ему понадобилась медицинская помощь.А вот из екатеринбургского загоревшегося дома на улице Технической спасать людей не пришлось. Узнав о возгорании на предпоследнем этаже пятиэтажки, 14 её обитателей самостоятельно покинули здание. Прибывшие на место происшествия 12 специалистов пожаротушения смогли сразу приступить к борьбе с огнём. На это потребовалось всего 10 минут, благо, огонь успел охватить лишь внутреннюю отделку помещения и электросамокат.Ещё один пожар в Екатеринбурге произошёл на улице Самолётной. Там загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Он успел распространиться на площади 50 квадратных метров, и девяти огнеборцам пришлось потрудиться полчаса, чтобы полностью ликвидировать возгорание.По официальной статистике, составленной из отчётов пожарных дознавателей, в 4% вчерашних случаев возгорания были вызваны коротким замыканием электрооборудования. Столько же произошли из-за поджогов и неосторожного обращением с огнём. Причины остальных происшествий в настоящее время ещё устанавливаются.