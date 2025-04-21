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К большим срокам приговорили двух наркокурьеров в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд вынес приговор двум мужчинам, 1999 и 1980 года рождения, которые захотели лёгких денег и стали работать наркокурьерами.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в июле 2024 года при задержании сотрудники полиции обнаружили в квартире, где осуждённые хранили наркотики, 2,7 килограмма запрещённых веществ. Известно, что большую часть из них – более 2,1 килограмма – осуждённый, 1999 года рождения, привёз в столицу Урала из Московской области. В Екатеринбурге он вместе со вторым осуждённым, 1980 года рождения, должен был расфасовать для последующего сбыта.
Суд признал их виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначил младшему из них 9,5 лет лишения свободы, а старшему – 11 лет. Отбывать свое наказание они будут в исправительной колонии.
Уголовное дело в отношении их кураторов выделено в отдельное производство.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в июле 2024 года при задержании сотрудники полиции обнаружили в квартире, где осуждённые хранили наркотики, 2,7 килограмма запрещённых веществ. Известно, что большую часть из них – более 2,1 килограмма – осуждённый, 1999 года рождения, привёз в столицу Урала из Московской области. В Екатеринбурге он вместе со вторым осуждённым, 1980 года рождения, должен был расфасовать для последующего сбыта.
Суд признал их виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначил младшему из них 9,5 лет лишения свободы, а старшему – 11 лет. Отбывать свое наказание они будут в исправительной колонии.
Уголовное дело в отношении их кураторов выделено в отдельное производство.
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