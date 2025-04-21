В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля

«Наряд патрульной-постовой службы прибыл вовремя, успев остановить начинающуюся драку, которую, по всей видимости, спровоцировали супруги уже на улице. Полицейские буквально вырвали дебоширов из рук агрессивно настроенных молодых людей»,

– сказали в полиции.

«Полиция призывает граждан не злоупотреблять алкоголем, вести себя культурно и проявлять взаимную вежливость. Правоохранители также предупреждают горожан и гостей Екатеринбурга об административной ответственности за нарушение общественного порядка и просят следить за своими несовершеннолетними детьми!»,