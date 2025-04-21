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В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля
Кадр из видео: УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга раскрыла подробности драки, которая произошла 22 апреля на улице Вайнера. Зачинщиками оказались горе-родителе, которые в позднее время решили отдохнуть в кафе вместе со своим маленьким сыном.
По словам очевидцев, семейная пара после крепкого алкоголя совсем не обращала внимание на своего ребёнка. Мальчик ходил по заведению и плакал. Родителям сделали замечание, на что они отреагировали агрессивно. Отец тут же полез драться, и ударил одного из обидчиков бутылкой по голове. После этого охрана выпроводила беспокойных посетителей на улицу, где конфликт продолжался, рискуя в любой момент перерасти в более серьёзную драку.
При этом про собственного ребёнка родители забыли. Им до прибытия полиции занимались прохожие, стараясь успокоить малыша.
Этот момент попал на нагрудную камеру патрульных. Видео опубликовали в телеграм-канале полиции.
Родителей сотрудники полиции посадили в отсек для задержанных, а ребёнка взяли в салон к себе. Уже из отделения засыпающего мальчика представители ПДН отвезли домой, где его ждала бабушка.
Супружескую пару полицейские оставили в отделении полиции на ночь, чтобы они успели протрезветь. Также на мать составили протокол по статье 5.35 КоАП – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что обоим родителям по 33 года. Живут они в Екатеринбурге. Отец работает в шиномонтажной мастерской, а его супруга – уборщицей.
В полиции призывают не злоупотреблять алкоголем.
По словам очевидцев, семейная пара после крепкого алкоголя совсем не обращала внимание на своего ребёнка. Мальчик ходил по заведению и плакал. Родителям сделали замечание, на что они отреагировали агрессивно. Отец тут же полез драться, и ударил одного из обидчиков бутылкой по голове. После этого охрана выпроводила беспокойных посетителей на улицу, где конфликт продолжался, рискуя в любой момент перерасти в более серьёзную драку.
При этом про собственного ребёнка родители забыли. Им до прибытия полиции занимались прохожие, стараясь успокоить малыша.
«Наряд патрульной-постовой службы прибыл вовремя, успев остановить начинающуюся драку, которую, по всей видимости, спровоцировали супруги уже на улице. Полицейские буквально вырвали дебоширов из рук агрессивно настроенных молодых людей»,
– рассказали в городском УМВД.
Этот момент попал на нагрудную камеру патрульных. Видео опубликовали в телеграм-канале полиции.
Родителей сотрудники полиции посадили в отсек для задержанных, а ребёнка взяли в салон к себе. Уже из отделения засыпающего мальчика представители ПДН отвезли домой, где его ждала бабушка.
Супружескую пару полицейские оставили в отделении полиции на ночь, чтобы они успели протрезветь. Также на мать составили протокол по статье 5.35 КоАП – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что обоим родителям по 33 года. Живут они в Екатеринбурге. Отец работает в шиномонтажной мастерской, а его супруга – уборщицей.
В полиции призывают не злоупотреблять алкоголем.
«Полиция призывает граждан не злоупотреблять алкоголем, вести себя культурно и проявлять взаимную вежливость. Правоохранители также предупреждают горожан и гостей Екатеринбурга об административной ответственности за нарушение общественного порядка и просят следить за своими несовершеннолетними детьми!»,
– сказали в полиции.
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