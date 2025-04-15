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В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Завтра, 25 апреля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. О непогоде предупредили в региональном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Также советуют выходить из дома с зонтом в дождевике и сапогах.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по телефону экстренных служб – «112».
Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Также советуют выходить из дома с зонтом в дождевике и сапогах.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по телефону экстренных служб – «112».
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