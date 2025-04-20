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Предпремьерный показ нового фильма Ивана Соснина ждут в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Легенды наших предков»
В субботу, 26 апреля, в екатеринбургском Доме Кино состоится предпремьерный показ одного из самых ожидаемых отечественных фильмов весны — семейного роуд-муви «Легенды наших предков». Он снят молодым, но уже прославившимся режиссёром и сценаристом Иваном Сосниным.
Фильм «Легенды наших предков» рассказывает историю репортёра из Екатеринбурга, которого редакционное задание приводит в затерянное среди сибирской тайги селение. Там он слышит старинное предание о таинственном владыке леса — духе, охраняющем исчезающих сказочных существ. По возвращении домой герой начинает видеть и слышать этого древнего хранителя. С его просьбы начинается увлекательное путешествие: вместе с дочерью-подростком журналист отправляется в малонаселённые края, чтобы спасти тех, кого человечество почти забыло. Путь полон магии, опасностей и неожиданных открытий — как внешних, так и внутренних.
Как не сложно понять из описания, жанр у нового фильма Соснина — комедийное фэнтези со значительной примесью роуд-муви (в котором режиссёр отлично продемонстрировал свой талант с комедией «Далёкие близкие»). В ролях заняты известные российские актёры — Александр Яценко, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников. Появится на экране и Николай Коляда, театральный режиссёр и драматург.
Для екатеринбуржцев это будет редкая возможность посмотреть фильм раньше остальных жителей страны, ведь в широкий прокат она выйдет только 1 мая. До сих пор увидеть «Легенды наших предков» могли только зрители 47-го Московского международного кинофестиваля, хедлайнером которого был фильм. Фестивальствующая публика отметила уникальное сочетание фольклорных мотивов, семейной драмы и приключенческого духа. Картина продолжает традиции авторского жанра, но делает это в доступной и визуально выразительной форме.
В Екатеринбурге же предпремьерный показ закончится встречей зрителей с творческой группой картины. На ней будет присутствовать и Иван Соснин. Показ организован уральской студией «Red Pepper Film». Начало показа в 17.00. Билеты уже доступны на сайте Дома Кино.
Фильм «Легенды наших предков» рассказывает историю репортёра из Екатеринбурга, которого редакционное задание приводит в затерянное среди сибирской тайги селение. Там он слышит старинное предание о таинственном владыке леса — духе, охраняющем исчезающих сказочных существ. По возвращении домой герой начинает видеть и слышать этого древнего хранителя. С его просьбы начинается увлекательное путешествие: вместе с дочерью-подростком журналист отправляется в малонаселённые края, чтобы спасти тех, кого человечество почти забыло. Путь полон магии, опасностей и неожиданных открытий — как внешних, так и внутренних.
Как не сложно понять из описания, жанр у нового фильма Соснина — комедийное фэнтези со значительной примесью роуд-муви (в котором режиссёр отлично продемонстрировал свой талант с комедией «Далёкие близкие»). В ролях заняты известные российские актёры — Александр Яценко, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников. Появится на экране и Николай Коляда, театральный режиссёр и драматург.
Для екатеринбуржцев это будет редкая возможность посмотреть фильм раньше остальных жителей страны, ведь в широкий прокат она выйдет только 1 мая. До сих пор увидеть «Легенды наших предков» могли только зрители 47-го Московского международного кинофестиваля, хедлайнером которого был фильм. Фестивальствующая публика отметила уникальное сочетание фольклорных мотивов, семейной драмы и приключенческого духа. Картина продолжает традиции авторского жанра, но делает это в доступной и визуально выразительной форме.
В Екатеринбурге же предпремьерный показ закончится встречей зрителей с творческой группой картины. На ней будет присутствовать и Иван Соснин. Показ организован уральской студией «Red Pepper Film». Начало показа в 17.00. Билеты уже доступны на сайте Дома Кино.
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