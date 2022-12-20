Возрастное ограничение 18+
Региональных и местных депутатов освободят от ежегодной подачи деклараций о доходах
Россия и мир, тексты
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который предлагает освободить местных и региональных депутатов от обязательного ежегодного декларирования сведений о доходах, расходах и имуществе.
Документ вызвал горячие споры среди фракций, однако поправки все равно были приняты.
О ком речь
Речь в законопроекте идет о депутатах на непостоянной основе, то есть тех, которые, как правило, совмещают свои полномочия с основной работой.
Таких, по некоторым данным, в России большинство. В пояснительной записке точные цифры не называют, но отмечается, что речь идет о «значительной» и «довольно многочисленной» части региональных и муниципальных депутатов (например, по закону, в муниципальных образованиях на постоянной основе могут работать не более 10% от установленной численности представительного органа).
Зачем предлагают поправки
По мнению авторов законопроекта, для таких депутатов ежегодная подача деклараций «создает избыточные трудности», а поправки всё упростят и поддержат парламентариев. Из-за обязательной процедуры сбора документов многие полезные обществу люди не идут в депутаты, уверяют авторы инициативы.
«Для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе себя и своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей) создает трудности при сборе необходимых документов; из‑за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли "на земле" и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы», — утверждает соавтор поправок, председатель комитета по государственному строительству и законодательству ГД Павел Крашенинников.
Что предлагают
Законопроект предполагает, что депутаты на непостоянной основе отчитываются о доходах и имуществе:
а) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом (или передачи вакантного депутатского мандата);
б) «в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года».
Если депутат не представил декларацию, «он сообщает о том, что соответствующие сделки им не совершались». А достоверность такой информации «может быть проверена в соответствии с законодательством о противодействии коррупции», говорится в пояснительной записке.
Также упростить, судя по всему, хотят и само содержание деклараций. На официальных сайтах предлагается размещать «обобщенную (статистическую) информацию о представлении депутатами соответствующих сведений» — «без указания персональных данных».
Споры в Госдуме
Авторы законопроекта (депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР) считают, что их поправки приведут к «формированию эффективного депутатского корпуса» на местах.
С ними согласились не все депутаты ГД. Против выступили представители КПРФ, которые заявили, что статус депутата предполагает публичность, а предлагаемые «упрощения» приведут к развитию коррупции.
Что касается персональных данных, то в КПРФ заметили, что без их указания публикация сведений о доходах лишается смысла.
Обсуждение проекта вызвало горячие споры в ГД, однако он все равно был принят в первом чтении большинством голосов (328 «за», 18 «против», четверо воздержались).
Документ вызвал горячие споры среди фракций, однако поправки все равно были приняты.
О ком речь
Речь в законопроекте идет о депутатах на непостоянной основе, то есть тех, которые, как правило, совмещают свои полномочия с основной работой.
Таких, по некоторым данным, в России большинство. В пояснительной записке точные цифры не называют, но отмечается, что речь идет о «значительной» и «довольно многочисленной» части региональных и муниципальных депутатов (например, по закону, в муниципальных образованиях на постоянной основе могут работать не более 10% от установленной численности представительного органа).
Зачем предлагают поправки
По мнению авторов законопроекта, для таких депутатов ежегодная подача деклараций «создает избыточные трудности», а поправки всё упростят и поддержат парламентариев. Из-за обязательной процедуры сбора документов многие полезные обществу люди не идут в депутаты, уверяют авторы инициативы.
«Для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе себя и своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей) создает трудности при сборе необходимых документов; из‑за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли "на земле" и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы», — утверждает соавтор поправок, председатель комитета по государственному строительству и законодательству ГД Павел Крашенинников.
Что предлагают
Законопроект предполагает, что депутаты на непостоянной основе отчитываются о доходах и имуществе:
а) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом (или передачи вакантного депутатского мандата);
б) «в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года».
Если депутат не представил декларацию, «он сообщает о том, что соответствующие сделки им не совершались». А достоверность такой информации «может быть проверена в соответствии с законодательством о противодействии коррупции», говорится в пояснительной записке.
Также упростить, судя по всему, хотят и само содержание деклараций. На официальных сайтах предлагается размещать «обобщенную (статистическую) информацию о представлении депутатами соответствующих сведений» — «без указания персональных данных».
Споры в Госдуме
Авторы законопроекта (депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР) считают, что их поправки приведут к «формированию эффективного депутатского корпуса» на местах.
С ними согласились не все депутаты ГД. Против выступили представители КПРФ, которые заявили, что статус депутата предполагает публичность, а предлагаемые «упрощения» приведут к развитию коррупции.
Что касается персональных данных, то в КПРФ заметили, что без их указания публикация сведений о доходах лишается смысла.
Обсуждение проекта вызвало горячие споры в ГД, однако он все равно был принят в первом чтении большинством голосов (328 «за», 18 «против», четверо воздержались).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
У Екатеринбурга отняли полномочия по утверждению Генплана
20 декабря 2022
20 декабря 2022
Гордума Екатеринбурга приняла городской бюджет на 2023 год
20 декабря 2022
20 декабря 2022
«Дни короткометражного кино» стартуют в Свердловской области
14 декабря 2022
14 декабря 2022