В США «газлайтинг» назвали словом года

Психотерапевт Георгий Амусин. Фото из личного архива.

Что такое «газлайтинг»?

По словарю Merriam-Webster, газлайтинг — это «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потере уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица».



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* Почему «газлайтинг»?

Газлайтинг — от английского «gas light» («газовый свет»). Так называется пьеса 1930-х годов и её последующие экранизации. По сюжету мужчина для своей выгоды пытается заставить молодую жену поверить в то, что она сходит с ума, теряет память и рассудок. По вечерам женщина замечает, что в доме тускнеет свет. Муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется. При этом освещение в доме действительно меняется, так как муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.

Термин стали применять в психологии в 60-е годы. Со временем он обрел новые смыслы.

Классическая техника газлайтинга — говорить жертвам, что все вокруг лгут, заблуждаются, а газлайтер — «единственный источник правдивой информации», отмечает словарь Merriam-Webster.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости