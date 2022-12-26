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В США «газлайтинг» назвали словом года
Психоаналитик Георгий Амусин рассказывает, в чем особенности «газлайтинга по-российски»
Россия и мир, тексты
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Американский словарь Merriam-Webster назвал словом уходящего года «газлайтинг». Термин, хорошо известный психологам, в этом году получил новые смыслы и трактования. Появились такие понятия, как «политический газлайтинг», «корпоративный газлайтинг», «ТВ-газлайтинг» и т.п.
«В век дезинформации — "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Твиттере и дипфейков — газлайтинг превратился в термин нашего времени», — отмечает словарь. В 2022 году число запросов о газлайтинге, по данным словаря, увеличилось на 1740%. Причем, высокий интерес к понятию сохранялся в течение всего года.
Психоаналитик, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Георгий Амусин рассказывает, в чем особенности «газлайтинга по-российски».
Психотерапевт Георгий Амусин. Фото из личного архива.
«С газлайтингом сталкиваются все. Просто не все умеют его распознать. Мы называем его по-разному. Американцы решили назвать его красиво — «газлайтинг»*. Когда один человек неосознанно выполняет программу другого человека, при этом он делает что-то не под давлением обстоятельств, а якобы по собственному желанию.
Другими словами газлайтинг можно назвать, например, бессознательная манипуляция. А если совсем по-простому — оболванивание, одурачивание, промывание мозгов в заранее заданном направлении ради чьей-то выгоды.
Работая с людьми, любой психолог или психотерапевт найдет кучу таких сценариев, программ подчинения некоторым «высшим целям». Если раскрутить этот клубок, эти установки могут быть далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.
Как газлайтинг проявляется в детстве? Классический пример — наша «замечательная», в кавычках, школа. Учитель из раза в раз убеждает родителей, что их ребенок ничего из себя не представляет, на него надо давить и заставлять «что-то из себя представлять». При этом на самом деле учитель в силу собственного непрофессионализма не может заинтересовать ребенка учебой. А родителей он просто присоединяет к своей установке (например, «я ненавижу детей, потому что они мне докучают»). В итоге мам и пап убеждают в том, что их ребенок какой-то не такой и на него действительно надо наседать пожестче.
К слову, напомню, что организовать любого ребенка вы сможете только через варианты любви. И никак иначе.
Еще один школьный пример. В школы возвращается практика «стучать» на одноклассников. Детям почему-то внушают, что это — хорошо, что так и должен поступить хороший ученик. И послушные дети впитывают эти ущербные установки, в ожидании похвалы от учителя. А потом искренне недоумевают, почему одноклассники как-то не так на них смотрят и всячески норовят подчеркнуть своё неуважение.
Ещё одна газлайтинговая практика в отношении родителей — почему-то им внушают, что ребенок должен прийти в школу уже хорошо обученным, уметь читать и писать, а в начальных классах должен уметь работать с оргтехникой, компьютером. Родители разрываются между работой и школьными проектами детей и искренне полагают, что так и нужно, это нормально. Школа при этом преследует свои интересы, чтобы создавать репутацию престижного, продвинутого учебного заведения, в котором такие умные и талантливые ученики.
В семейных отношениях газлайтинг — очень распространенное явление. Приведу такой пример из своей практики. Жена постоянно убеждает мужа в том, что она — великий коуч, талантливый психолог, но чтобы получать за это большие деньги, ей сначала нужно вложиться в образование. И муж это образование ей оплачивает. Он искренне верит в жену, она подкрепляет свои установки проявлением мягкой, а иногда и жесткой силы. Но идут годы, супруга становится «вечным студентом» и тратит деньги на бесконечные курсы и проекты, а толку в ее психологическом образовании так и нет (кстати, скажу по опыту — хорошо, если одна десятая из тех, кто получил такое образование, становятся в итоге практиками). Но муж считает, что он обеспечивает жену, это нормально и правильно. Жена утверждает, что настоящий мужчина и должен так поступать. В итоге жертвой манипуляций мужчина себя не чувствует.
К слову, в последние годы эта игра под названием «я учусь для себя» стала популярной, и очень часто это игра за чужой счет.
Газлайтинг в российском обществе — явление интересное и многогранное. Здесь и пропаганда, и политические манипуляции, и какие-то ментальные установки.
Например, у нас, в отличие от других государств, почему-то не принято задавать вопрос: а на что, собственно, идут мои налоги? Да, я плачу налоги, я хороший и правильный член общества, так делают все. Но куда эти деньги тратят? Этот вопрос массы не задают, так как принято считать, что деньги будут потрачены так, как нужно, на то, что нужно и теми, кто в этом разбирается. Обсуждать это глупо и бессмысленно. Сомневаться в правильности использования денег налогоплательщиков не стоит, потому что «никто же в этом не сомневается». Начальству виднее, а дело законопослушных граждан — вовремя платить налоги.
Или вот пример политического газлайтинга. Людей убеждают в том, что кругом враги. А через пару месяцев по ТВ говорят, что враги есть, но не все. Через некоторое время враг объявляется другом, бывший партнер — недругом. И послушный член общества в этой постоянной смене установок теряет уверенность, сомневается в том, что чёрное — это чёрное, а белое — это белое. И соглашается с чужими установками.
Почему человеку можно задурить мозги? Потому что у него в процессе воспитания, с детства, не выстраиваются две вещи:
1. Четкое отношение с реальностью. Это когда человек как раз-таки точно знает, что черное — это черное, а белое — это белое.
2. Это то, как человек мыслит. Он знает в своем реалистическом мировоззрении, что такое хорошо и что такое плохо, и его с этого не собьешь. У него есть внутреннее чувство уверенности и чувство достоинства. Он верит в свой собственный опыт и практику.
К сожалению, многие люди у нас с детства подготовлены к тому, что их мозги постоянно пытаются повернуть то в одну, то в другую сторону. Они не выстраивают ни с собой, ни с реальностью оптимальные отношения.
На что такому человеку опираться? На внешние указания. Он зависим и управляем и не задает лишних вопросов. Он живет в своем ареале своими повседневными заботами.
А когда ему говорят, например, что нужно затянуть пояса потуже, он не спрашивает, почему пояс не затягивает тот, кто ему это сказал.
Газлайтинг может прекратиться в тот момент, когда человек начинает сомневаться, что что-то здесь не так. Как только ты задумываешься: а что это такое я делаю и почему я столько лет обеспечиваю чье-то прекрасное существование, а мое от этого нисколько не улучшается — газлайтинг имеет шанс остановиться.
Как распознать газлайтинг? Есть один верный признак. Если вам слишком много обещают — значит, что-то не так. Научитесь сомневаться.
У нас в обществе с этим пока плохо. Яркий пример — процветание всевозможных мошеннических схем, даже самых примитивных, на которые почему-то до сих пор ведутся люди.
Готово ли к этому наше общество? Вообще, мне очень удивительно, что газлайтинг стал словом года именно в Америке. Хочется спросить, когда он или близкое понятие станет популярным в России? Вспоминая классику, когда мы перестанем покупать от мертвого осла уши? И когда дырки от бублика нам будут нравиться меньше, чем сам бублик?
У нас понятие газлайтинг тесно связано с понятием справедливости. Это некогда любимое в российском архетипе понятие, которое вступает в свои права только в минуты величайших социальных кризисов.
Мне бы искренне хотелось, чтобы «газлайтинг» или близкое понятие стало словом года и в России. Это означало бы, что люди все-таки не хотят быть обманутыми и учатся разоблачать манипуляторов».
«В век дезинформации — "фейковых новостей", теорий заговора, троллей в Твиттере и дипфейков — газлайтинг превратился в термин нашего времени», — отмечает словарь. В 2022 году число запросов о газлайтинге, по данным словаря, увеличилось на 1740%. Причем, высокий интерес к понятию сохранялся в течение всего года.
Психоаналитик, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Георгий Амусин рассказывает, в чем особенности «газлайтинга по-российски».
Психотерапевт Георгий Амусин. Фото из личного архива.
Что такое «газлайтинг»?
По словарю Merriam-Webster, газлайтинг — это «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потере уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица».
По словарю Merriam-Webster, газлайтинг — это «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потере уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица».
«С газлайтингом сталкиваются все. Просто не все умеют его распознать. Мы называем его по-разному. Американцы решили назвать его красиво — «газлайтинг»*. Когда один человек неосознанно выполняет программу другого человека, при этом он делает что-то не под давлением обстоятельств, а якобы по собственному желанию.
Другими словами газлайтинг можно назвать, например, бессознательная манипуляция. А если совсем по-простому — оболванивание, одурачивание, промывание мозгов в заранее заданном направлении ради чьей-то выгоды.
Работая с людьми, любой психолог или психотерапевт найдет кучу таких сценариев, программ подчинения некоторым «высшим целям». Если раскрутить этот клубок, эти установки могут быть далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.
В России спрос на психологическую помощь в этом году вырос на 63%.
Как газлайтинг проявляется в детстве? Классический пример — наша «замечательная», в кавычках, школа. Учитель из раза в раз убеждает родителей, что их ребенок ничего из себя не представляет, на него надо давить и заставлять «что-то из себя представлять». При этом на самом деле учитель в силу собственного непрофессионализма не может заинтересовать ребенка учебой. А родителей он просто присоединяет к своей установке (например, «я ненавижу детей, потому что они мне докучают»). В итоге мам и пап убеждают в том, что их ребенок какой-то не такой и на него действительно надо наседать пожестче.
К слову, напомню, что организовать любого ребенка вы сможете только через варианты любви. И никак иначе.
Еще один школьный пример. В школы возвращается практика «стучать» на одноклассников. Детям почему-то внушают, что это — хорошо, что так и должен поступить хороший ученик. И послушные дети впитывают эти ущербные установки, в ожидании похвалы от учителя. А потом искренне недоумевают, почему одноклассники как-то не так на них смотрят и всячески норовят подчеркнуть своё неуважение.
Ещё одна газлайтинговая практика в отношении родителей — почему-то им внушают, что ребенок должен прийти в школу уже хорошо обученным, уметь читать и писать, а в начальных классах должен уметь работать с оргтехникой, компьютером. Родители разрываются между работой и школьными проектами детей и искренне полагают, что так и нужно, это нормально. Школа при этом преследует свои интересы, чтобы создавать репутацию престижного, продвинутого учебного заведения, в котором такие умные и талантливые ученики.
В семейных отношениях газлайтинг — очень распространенное явление. Приведу такой пример из своей практики. Жена постоянно убеждает мужа в том, что она — великий коуч, талантливый психолог, но чтобы получать за это большие деньги, ей сначала нужно вложиться в образование. И муж это образование ей оплачивает. Он искренне верит в жену, она подкрепляет свои установки проявлением мягкой, а иногда и жесткой силы. Но идут годы, супруга становится «вечным студентом» и тратит деньги на бесконечные курсы и проекты, а толку в ее психологическом образовании так и нет (кстати, скажу по опыту — хорошо, если одна десятая из тех, кто получил такое образование, становятся в итоге практиками). Но муж считает, что он обеспечивает жену, это нормально и правильно. Жена утверждает, что настоящий мужчина и должен так поступать. В итоге жертвой манипуляций мужчина себя не чувствует.
К слову, в последние годы эта игра под названием «я учусь для себя» стала популярной, и очень часто это игра за чужой счет.
* Почему «газлайтинг»?
Газлайтинг — от английского «gas light» («газовый свет»). Так называется пьеса 1930-х годов и её последующие экранизации. По сюжету мужчина для своей выгоды пытается заставить молодую жену поверить в то, что она сходит с ума, теряет память и рассудок. По вечерам женщина замечает, что в доме тускнеет свет. Муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется. При этом освещение в доме действительно меняется, так как муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.
Термин стали применять в психологии в 60-е годы. Со временем он обрел новые смыслы.
Газлайтинг — от английского «gas light» («газовый свет»). Так называется пьеса 1930-х годов и её последующие экранизации. По сюжету мужчина для своей выгоды пытается заставить молодую жену поверить в то, что она сходит с ума, теряет память и рассудок. По вечерам женщина замечает, что в доме тускнеет свет. Муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется. При этом освещение в доме действительно меняется, так как муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.
Термин стали применять в психологии в 60-е годы. Со временем он обрел новые смыслы.
Газлайтинг в российском обществе — явление интересное и многогранное. Здесь и пропаганда, и политические манипуляции, и какие-то ментальные установки.
Например, у нас, в отличие от других государств, почему-то не принято задавать вопрос: а на что, собственно, идут мои налоги? Да, я плачу налоги, я хороший и правильный член общества, так делают все. Но куда эти деньги тратят? Этот вопрос массы не задают, так как принято считать, что деньги будут потрачены так, как нужно, на то, что нужно и теми, кто в этом разбирается. Обсуждать это глупо и бессмысленно. Сомневаться в правильности использования денег налогоплательщиков не стоит, потому что «никто же в этом не сомневается». Начальству виднее, а дело законопослушных граждан — вовремя платить налоги.
Или вот пример политического газлайтинга. Людей убеждают в том, что кругом враги. А через пару месяцев по ТВ говорят, что враги есть, но не все. Через некоторое время враг объявляется другом, бывший партнер — недругом. И послушный член общества в этой постоянной смене установок теряет уверенность, сомневается в том, что чёрное — это чёрное, а белое — это белое. И соглашается с чужими установками.
Классическая техника газлайтинга — говорить жертвам, что все вокруг лгут, заблуждаются, а газлайтер — «единственный источник правдивой информации», отмечает словарь Merriam-Webster.
Почему человеку можно задурить мозги? Потому что у него в процессе воспитания, с детства, не выстраиваются две вещи:
1. Четкое отношение с реальностью. Это когда человек как раз-таки точно знает, что черное — это черное, а белое — это белое.
2. Это то, как человек мыслит. Он знает в своем реалистическом мировоззрении, что такое хорошо и что такое плохо, и его с этого не собьешь. У него есть внутреннее чувство уверенности и чувство достоинства. Он верит в свой собственный опыт и практику.
К сожалению, многие люди у нас с детства подготовлены к тому, что их мозги постоянно пытаются повернуть то в одну, то в другую сторону. Они не выстраивают ни с собой, ни с реальностью оптимальные отношения.
На что такому человеку опираться? На внешние указания. Он зависим и управляем и не задает лишних вопросов. Он живет в своем ареале своими повседневными заботами.
А когда ему говорят, например, что нужно затянуть пояса потуже, он не спрашивает, почему пояс не затягивает тот, кто ему это сказал.
Траты россиян на антидепрессанты в этом году выросли на 70% и составили 5 млрд рублей. Продажи успокоительных тоже заметно выросли — на 44%.
Газлайтинг может прекратиться в тот момент, когда человек начинает сомневаться, что что-то здесь не так. Как только ты задумываешься: а что это такое я делаю и почему я столько лет обеспечиваю чье-то прекрасное существование, а мое от этого нисколько не улучшается — газлайтинг имеет шанс остановиться.
Как распознать газлайтинг? Есть один верный признак. Если вам слишком много обещают — значит, что-то не так. Научитесь сомневаться.
У нас в обществе с этим пока плохо. Яркий пример — процветание всевозможных мошеннических схем, даже самых примитивных, на которые почему-то до сих пор ведутся люди.
Готово ли к этому наше общество? Вообще, мне очень удивительно, что газлайтинг стал словом года именно в Америке. Хочется спросить, когда он или близкое понятие станет популярным в России? Вспоминая классику, когда мы перестанем покупать от мертвого осла уши? И когда дырки от бублика нам будут нравиться меньше, чем сам бублик?
У нас понятие газлайтинг тесно связано с понятием справедливости. Это некогда любимое в российском архетипе понятие, которое вступает в свои права только в минуты величайших социальных кризисов.
Мне бы искренне хотелось, чтобы «газлайтинг» или близкое понятие стало словом года и в России. Это означало бы, что люди все-таки не хотят быть обманутыми и учатся разоблачать манипуляторов».
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