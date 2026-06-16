Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, в прошлом профессионально занимавшегося хоккеем с мячом. По его вине, как считает следствие, погиб зубной техник.Экс-хоккеист обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, поздним вечером 31 марта 2026 года у торгового павильона на улице Чекистов обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вступил в конфликт с ранее незнакомым мужчиной 1983 года рождения, работавшим зубным техником. В ходе ссоры он нанёс потерпевшему не менее 23 ударов в область лица, головы, туловища и ног. Среди полученных травм — закрытая черепно-мозговая травма, находящаяся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пострадавшего.Как уточняют в Свердловской областной прокуратуре, обвиняемый в настоящее время не работает. Свою вину он признал лишь частично. Его дело будет рассматриваться в Первоуральском городском суде. Мероприятие для возрастной категории 18+