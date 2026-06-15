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В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
Кадр из видео: Е1
В Екатеринбурге женщина подожгла мотоцикл, стоявший у подъезда многоквартирного дома на улице Таганской.
Момент попал на камеру домофона. На кадрах видно, как женщина подходит к байку, садится возле него и чиркает зажигалкой. После этого у мотоцикла загорелся чехол.
По данным Е1.ru, через пару часов женщину увезли в отделение полиции. Соседи также поделились предположениями, что это была месть: в месте, где стоял мотоцикл, женщина высаживает цветы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Момент попал на камеру домофона. На кадрах видно, как женщина подходит к байку, садится возле него и чиркает зажигалкой. После этого у мотоцикла загорелся чехол.
По данным Е1.ru, через пару часов женщину увезли в отделение полиции. Соседи также поделились предположениями, что это была месть: в месте, где стоял мотоцикл, женщина высаживает цветы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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