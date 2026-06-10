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Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
Фото: Владимир Задумин
В Екатеринбурге сокращается разрыв в стоимости жилья между новостройками и вторичным рынком. По данным аналитического центра «Авито Недвижимости», озвученным на форуме «Движение», готовые квартиры в городе в среднем дешевле новостроек на 15% — разрыв за год сократился на 3 процентных пункта.
В абсолютных значениях разница составляет 25,8 тыс. рублей за квадратный метр. По этому показателю Екатеринбург уступает Челябинску (41,9 тыс. рублей), Перми (41 тыс. рублей), Омску (37,7 тыс. рублей) и ряду других городов.
Аналитики объясняют сближение цен двумя факторами. Рынок новостроек адаптируется после изменений программы «Семейная ипотека»: девелоперы удерживают цены на уровне прошлого года и предлагают скидки для стимулирования спроса. Одновременно на вторичном рынке растёт средняя стоимость квадратного метра — в том числе из-за того, что наиболее доступные объекты раскупаются в первую очередь, а новые выставляются уже по более высокой цене.
Отдельно аналитики выделяют сегмент «новой вторички» — квартир в домах не старше пяти лет. Такое жильё дешевле новостроек, но по характеристикам близко к ним.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В абсолютных значениях разница составляет 25,8 тыс. рублей за квадратный метр. По этому показателю Екатеринбург уступает Челябинску (41,9 тыс. рублей), Перми (41 тыс. рублей), Омску (37,7 тыс. рублей) и ряду других городов.
Аналитики объясняют сближение цен двумя факторами. Рынок новостроек адаптируется после изменений программы «Семейная ипотека»: девелоперы удерживают цены на уровне прошлого года и предлагают скидки для стимулирования спроса. Одновременно на вторичном рынке растёт средняя стоимость квадратного метра — в том числе из-за того, что наиболее доступные объекты раскупаются в первую очередь, а новые выставляются уже по более высокой цене.
Отдельно аналитики выделяют сегмент «новой вторички» — квартир в домах не старше пяти лет. Такое жильё дешевле новостроек, но по характеристикам близко к ним.
«И это особенно привлекательный вариант для покупателей, которые не рассчитывают на субсидируемые государством ипотечные программы. Такое жилье сочетает продуманные планировки, свежий ремонт в квартире, минимальный износ дома, часто высокое качество придомовой территории и инфраструктуры, а также возможность сэкономить на ремонте и переехать сразу после приобретения»,
— отмечает руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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