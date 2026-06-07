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Нитраты в питьевой воде связали с повышенным риском деменции

12.12 Вторник, 9 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Учёные связали нитраты в питьевой воде и продуктах животного происхождения с более высоким риском деменции. При этом нитраты из овощей, наоборот, оказались связаны со снижением такого риска.

К такому выводу пришли исследователи Edith Cowan University и Danish Cancer Research Institute. Они изучили данные более 54 тысяч взрослых жителей Дании, за которыми наблюдали до 27 лет. Вечерние ведомости изучили публикацию международной группы исследователей в Alzheimer's & Dementia – кратко пересказываем её ключевые результаты.

По данным исследования, важным оказался не только объём нитратов, но и их источник. У людей, которые получали больше нитратов из овощей, риск развития деменции был ниже. Исследователи сравнивают такой объём примерно с одной чашкой молодого шпината в день.

Иная связь выявлена для нитратов и нитритов из красного мяса, переработанного мяса и питьевой воды. Более высокое потребление из этих источников оказалось связано с повышенным риском деменции.

Авторы подчёркивают, что речь идёт об observational study – наблюдательном исследовании. Оно показывает связь, но не доказывает, что нитраты напрямую вызывают деменцию.

Отдельно учёные отметили питьевую воду. По их данным, повышенный риск фиксировался даже при концентрациях нитратов ниже действующего в ЕС лимита в 50 мг на литр. Связь наблюдали уже примерно от 5 мг на литр.

При этом исследователи специально подчёркивают: результаты не означают, что людям нужно отказаться от питьевой воды. Индивидуальное увеличение риска оценивается как небольшое, а вода остаётся гораздо более полезным выбором, чем сладкие напитки.

Учёные считают, что разница может быть связана с сопутствующими веществами. В овощах вместе с нитратами содержатся витамины и антиоксиданты, которые могут способствовать образованию оксида азота и мешать образованию потенциально вредных N-нитрозаминов. В мясе и воде таких защитных компонентов нет.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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