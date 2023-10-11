После удара по больнице в Газе в нескольких странах прошли массовые протесты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

После удара по больнице в секторе Газа сотни тысяч протестующих вышли на улицы в нескольких странах.В результате удара, по данным СМИ, погибли не менее 800 человек (по другой информации, погибших 500, пострадали более 800). Среди них были и пациенты, и те, кто укрывался в здании от авиаударов. По информации местных изданий, большинство погибших — женщины и дети.«Хамас» обвинил в ударе армию обороны Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь, а позже и премьер-министр Израиля Нетаньяху заявили, что ответственность лежит на «варварских террористах».После удара вспыхнули массовые акции протеста.Протестующие собрались у генерального консульства Израиля в Стамбуле. По сообщениям в СМИ, на митинги в поддержку Палестины вышли тысячи человек. Протестующие разбили окна в одном из ресторанов McDonald's. Сообщается, что толпа пыталась прорваться через заграждение к консульству. Силовики применили перцовый газ.Протесты также прошли в Анкаре и других турецких городах.В Бейруте люди собрались у зданий посольств США и Франции. По информации в СМИ, толпа также пыталась штурмовать посольство США, против них применили водометы и слезоточивый газ.Массовые беспорядки прошли в столице Иордании у здания израильского посольства. Акции протеста прошли в Сирии, Иране, Ираке, Ливане, Марокко, Тунисе.В Берлине люди вышли со свечами в поддержку Палестины. Позже в городе начались беспорядки, на улицах жгли мусорные баки, силовиков забрасывали бутылками и пиротехникой. Полиция применила водометы. В здание еврейской общины в Берлине неизвестные бросили два коктейля Молотова.Добавим, в МИД РФ в среду заявили, что Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как «преступление и акт расчеловечивания».