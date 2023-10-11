Возрастное ограничение 18+

После удара по больнице в Газе в нескольких странах прошли массовые протесты

11.16 Среда, 18 октября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
После удара по больнице в секторе Газа сотни тысяч протестующих вышли на улицы в нескольких странах.

В результате удара, по данным СМИ, погибли не менее 800 человек (по другой информации, погибших 500, пострадали более 800). Среди них были и пациенты, и те, кто укрывался в здании от авиаударов. По информации местных изданий, большинство погибших — женщины и дети.

«Хамас» обвинил в ударе армию обороны Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь, а позже и премьер-министр Израиля Нетаньяху заявили, что ответственность лежит на «варварских террористах».

После удара вспыхнули массовые акции протеста.

Протестующие собрались у генерального консульства Израиля в Стамбуле. По сообщениям в СМИ, на митинги в поддержку Палестины вышли тысячи человек. Протестующие разбили окна в одном из ресторанов McDonald's. Сообщается, что толпа пыталась прорваться через заграждение к консульству. Силовики применили перцовый газ.

Протесты также прошли в Анкаре и других турецких городах.

В Бейруте люди собрались у зданий посольств США и Франции. По информации в СМИ, толпа также пыталась штурмовать посольство США, против них применили водометы и слезоточивый газ.

Массовые беспорядки прошли в столице Иордании у здания израильского посольства. Акции протеста прошли в Сирии, Иране, Ираке, Ливане, Марокко, Тунисе.

В Берлине люди вышли со свечами в поддержку Палестины. Позже в городе начались беспорядки, на улицах жгли мусорные баки, силовиков забрасывали бутылками и пиротехникой. Полиция применила водометы. В здание еврейской общины в Берлине неизвестные бросили два коктейля Молотова.

Добавим, в МИД РФ в среду заявили, что Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как «преступление и акт расчеловечивания».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Mercedes снес на Плотинке в Екатеринбурге забор и слетел с моста
11 октября 2023
Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
13 октября 2023
В вечерней автоаварии погиб футболист ФК «Уралец-ТС»
12 октября 2023
Сбитый машиной в Екатеринбурге ребёнок получил травму
12 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
16:02 Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ, вновь оставили под стражей
15:33 За год в Екатеринбурге в 2,4 раза выросло число вакансий
14:55 Уральцы смогут бесплатно обучиться профессии аналитика данных
14:34 Спасатели потушили пожар на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге
14:05 В двух поселках Березовского округа открыли новые медпункты
14:04 В Передовой инженерной школе ПНИПУ повышают эффективность обработки полимерных композитов нового поколения
14:01 Росреестр Прикамья разъясняет, почему номер СНИЛС должен быть внесен в ЕГРН
13:30 Екатеринбургский суд вернул на работу незаконно уволенного пенсионера
13:02 На стройке УГМК-арены в Екатеринбурге загорелся утеплитель
12:37 В Екатеринбурге хотят провести пикет против отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
11:56 На полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ, возбудили уголовное дело
11:30 В Екатеринбурге возле ЖК «Свобода Residence» установили арт-объект
11:00 Екатеринбуржца наказали исправительными работами за неуплату алиментов
10:53 Красновишерец отбыл 180 часов обязательных работ из-за сомнительных подходов к воспитанию
10:33 В Сысертском районе 26-летняя водительница насмерть сбила пенсионерку
10:04 Екатеринбургские власти намерены увеличить рождаемость в Орджоникидзевском районе
09:21 Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП в Екатеринбурге
20:33 Два пешехода погибли в Екатеринбурге под колёсами «взбесившейся» иномарки
20:10 Отцеубийцу из сысерсткого посёлка взяли под стражу
19:48 Об украшении свердловского метрополитена расскажут в библиотеке
18:59 Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее
18:40 На одного из попавших в смертельное ДТП нижнетагильских футболистов завели дело
17:51 В Екатеринбурге хотят ввести ограничения для самокатчиков
17:26 Жителя Качканара будут судить за покушение на убийство сожительницы
16:52 В Свердловской области могут произойти перебои с телевидением
Все новости
14:03 В Щелково против сотрудницы УК, переехавшей девушку на машине, возбудили уголовное дело
13:16 В Москве задержали третью фигурантку громкого дела о торговле людьми
12:24 Спикер ГД назвал ошибкой законопроект, разрешающий осужденным за тяжкие преступления быть учителями
11:16 После удара по больнице в Газе в нескольких странах прошли массовые протесты
10:21 Банк России остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
18:12 Король Иордании заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев
17:40 Самарская прокуратура проверяет сообщения о школьниках, упавших в обморок на линейке
17:10 Кыргызстан отменил «visa-run» для иностранных граждан
17:06 Выбор тарифа РКО для бизнеса: что надо знать?
16:29 Минтруд: почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики
15:52 Посольство: в Израиле погибли 16 россиян, девять пропали без вести
15:28 ВОЗ: в секторе Газа пострадали 11 тысяч человек, половина из них — женщины и дети
14:57 ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
14:08 На жительницу Москвы, которая воспитывает 15 детей, завели дело о торговле людьми
12:41 На выборах в Польше три оппозиционные партии получили более 53% голосов
12:04 В США у Белого дома задержали более 30 активистов, выступивших за прекращение огня на Ближнем Востоке
11:48 СМИ: полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе в Брюсселе
11:06 На Сахалине будут судить бывшего министра здравоохранения
10:30 В Брюсселе в результате стрельбы погибли болельщики шведской футбольной команды
18:04 Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
17:35 СМИ: российских адвокатов хотят лишать статуса в случае отъезда за границу
17:09 В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка
16:18 КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
15:49 Россияне взяли кредиты на рекордные 719 млрд рублей за месяц
15:07 В секторе Газа в результате бомбардировок погибли 11 журналистов, 20 получили ранения
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK