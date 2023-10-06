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В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины
Фото: Вечерние Ведомости
В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины.
СМИ публикуют видео, на котором сотни человек вышли на улицы в Нью-Йорке. Сторонники и противники Израиля собрались у здания, в котором расположено постоянное представительство Израиля при ООН.
В руках у людей флаги двух стран. По данным издания New York Post, несколько сотен пропалестинских демонстрантов вышли на митинг на Бродвее с криками «Свободная Палестина», митингующие требуют «прекратить помощь США Израилю». Сообщается, что демонстранты сжигали израильские флаги на улицах.
Похожие митинги прошли в Сан-Франциско. По информации СМИ, там обошлось без стычек, противостояние ограничилось «словесными перепалками». Сообщается, что на Манхэттене между группами людей «вспыхнула одна стычка». Между тем, в Киркленде протест перерос в массовую драку, передают СМИ.
СМИ публикуют видео, на котором сотни человек вышли на улицы в Нью-Йорке. Сторонники и противники Израиля собрались у здания, в котором расположено постоянное представительство Израиля при ООН.
В руках у людей флаги двух стран. По данным издания New York Post, несколько сотен пропалестинских демонстрантов вышли на митинг на Бродвее с криками «Свободная Палестина», митингующие требуют «прекратить помощь США Израилю». Сообщается, что демонстранты сжигали израильские флаги на улицах.
Похожие митинги прошли в Сан-Франциско. По информации СМИ, там обошлось без стычек, противостояние ограничилось «словесными перепалками». Сообщается, что на Манхэттене между группами людей «вспыхнула одна стычка». Между тем, в Киркленде протест перерос в массовую драку, передают СМИ.
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