Аля Трынова © Вечерние ведомости

В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины.СМИ публикуют видео, на котором сотни человек вышли на улицы в Нью-Йорке. Сторонники и противники Израиля собрались у здания, в котором расположено постоянное представительство Израиля при ООН.В руках у людей флаги двух стран. По данным издания New York Post, несколько сотен пропалестинских демонстрантов вышли на митинг на Бродвее с криками «Свободная Палестина», митингующие требуют «прекратить помощь США Израилю». Сообщается, что демонстранты сжигали израильские флаги на улицах.Похожие митинги прошли в Сан-Франциско. По информации СМИ, там обошлось без стычек, противостояние ограничилось «словесными перепалками». Сообщается, что на Манхэттене между группами людей «вспыхнула одна стычка». Между тем, в Киркленде протест перерос в массовую драку, передают СМИ.