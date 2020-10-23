Муфтий Чечни назвал президента Франции «террористом номер один в мире»
Россия и мир
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом номер один в мире» из-за новой публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Заявление муфтия опубликовано в Instagram-аккаунте Духовного управления мусульман Чечни, передает lenta.ru.
Ранее Макрон сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова». На правительственные здания в Монпелье и Тулузе спроецировали кадры из мультфильмов Charlie Hebdo — так во Франции почтили память погибшего учителя.
Напомним, убийство преподавателя Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил.
Ранее Макрон сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова». На правительственные здания в Монпелье и Тулузе спроецировали кадры из мультфильмов Charlie Hebdo — так во Франции почтили память погибшего учителя.
Напомним, убийство преподавателя Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил.
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