Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попал на вторую строчку в рейтинге доверия Россиян, обойдя лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Рейтинг составили специалисты исследовательского холдинга «Ромир».Сергей Лавров уступает в рейтинге только президенту страны Владимиру Путину, занимающего первую строчку.На четвертом месте в рейтинге «Ромир» расположился политик Алексей Навальный, который в данный момент находится в Германии. Там он проходит реабилитацию. После отравления Навальный поднялся в рейтинге на пять позиций.За оппозиционером соответственно с пятой по десятую строчку расположились министр обороны Сергей Шойгу, премьер Михаил Мишустин, Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.