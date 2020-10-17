Песков уточнил роль Путина в отправке Навального в Германию
Россия и мир
Роль Путина в отправке Алексея Навального за границу заключалась в общении с Генпрокуратурой по поводу имевших место ограничений, в остальном это была прерогатива медиков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков.
Накануне Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Навального в Германию, так как у оппозиционера были ограничения на выезд из России. По словам президента, он сразу отреагировал на обращение супруги Навального.
Юлия Навальная 21 августа обратилась к Путину с требованием разрешить вывезти ее мужа на лечение. Вечером этого же дня врачи заявили, что готовы передать Навального под ее ответственность для отправки на лечение в ФРГ.
Накануне Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Навального в Германию, так как у оппозиционера были ограничения на выезд из России. По словам президента, он сразу отреагировал на обращение супруги Навального.
Юлия Навальная 21 августа обратилась к Путину с требованием разрешить вывезти ее мужа на лечение. Вечером этого же дня врачи заявили, что готовы передать Навального под ее ответственность для отправки на лечение в ФРГ.
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