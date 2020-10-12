Анатолий Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»

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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на слухи о возможном уходе из госкорпорации. Комментарий он оставил в своем Facebook-аккаунте.В среду, 21 октября, РБК сообщил, что власти обсуждают сценарии реформы институтов развития, в том числе «Роснано», а также возможность отставки главы компании. Два источника РБК утверждали, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал Чубайс на своей странице.Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации, напоминает lenta.ru.