ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ из-за отравления Алексея Навального

© Вечерние ведомости

ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за отравления Алексея Навального.Под санкции попали: первый замглавы администрации президента Кириенко, глава ФСБ Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Меняйло, замминистра обороны России Попов, замминистра обороны России Криворучко. Кроме того, ограничения коснулись государственного научного института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) — во времена СССР там разработали боевое отравляющее вещество «Новичок», который нашли в пробах Навального, передает ТК «Дождь».Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.