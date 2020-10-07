NYT предложила версию, в которой Навального могли отравить два раза

11.09 Четверг, 15 октября 2020
Россия и мир
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press) Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f8752c59a79474f25f1b277?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
По словам немецких экспертов, Навального могли отравить два раза. Вещество, которым был отравлен политик могло быть в чае, выпитым в аэропорту перед рейсом. Такое предположение выдвинула газета «The New York Times», ссылаясь на своего источника.

Такую версию предложил изданию «The New York Times» сотрудник службы безопасности Германии, который предпочел остаться анонимным. Обстоятельства вокруг этой ситуации остаются неоднозначными.

Разработчик «Новичка», Леонид Ринк, опроверг версию «двойного» отравления Навального. По его словам, все фторангидриды, которые являются «новичками», терпеть не могут воду, так как гидролизуются. Другими словами, нервнопаралитическое вещество «Новичок» при добавлении его в воду должно терять свои боевые свойства.

Напомним, что после прибытия Навального в Берлин, немецкие военные ученые сообщили, что он был отравлен новым нервнопаралитическим веществом из семейства «Новичок». Тот же результат подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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