В Минске в здание милиции бросили три «коктейля Молотова»

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В здание милиции в Минске бросили три «коктейля Молотова». Об этом сообщило МВД Белоруссии. Инцидент произошел около пяти утра. По информации ведомства, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате тот загорелся.Накануне в белорусской столице прошел марш пенсионеров, в котором приняли участие преимущественно пожилые люди. Для разгона участников мероприятия силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Многие митингующие были задержаны, напоминает РБК.