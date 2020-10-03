В Хабаровске после разгона сотрудниками ОМОН люди снова вышли на акцию протеста
Россия и мир
Фото: Twitter штаба Алексея Навального в Хабаровске
Вчера, 10 октября, прошел 92-й день протестов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Именно в этот день правоохранительные органы задействовали ОМОН для разгона митингующих. Несмотря на это, люди сегодня снова выходят на акцию протеста.
По данным телеграм-канала «Я/Мы Сергей Фургал», один человек после задержания сотрудниками ОМОНа потерял сознание около автозака.
По данным Алексея Ворсина, координатора местного штаба Навального, который оказался вчера в числе задержанных, в начале в отделение полиции забрали 8 человек помимо него.
За день были задержаны не менее 30 человек.
По информации координатора юридической помощи ОВД-Инфо Анны Ромащенко, суды над задержанными на субботней акции в Хабаровске пройдут в понедельник 12 октября.
По данным телеграм-канала «Я/Мы Сергей Фургал», один человек после задержания сотрудниками ОМОНа потерял сознание около автозака.
По данным Алексея Ворсина, координатора местного штаба Навального, который оказался вчера в числе задержанных, в начале в отделение полиции забрали 8 человек помимо него.
За день были задержаны не менее 30 человек.
По информации координатора юридической помощи ОВД-Инфо Анны Ромащенко, суды над задержанными на субботней акции в Хабаровске пройдут в понедельник 12 октября.
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