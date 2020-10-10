Причиной экологической катастрофы на Камчатке могли стать водоросли

14.16 Воскресенье, 11 октября 2020
Россия и мир
Фото: Анна Стрельченко (ТАСС)
Директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что в загрязнении воды у побережья Камчатки могут быть виноваты токсичные водоросли.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сообщил Озеров.

Он также объяснил, что красные приливы — это общее название явления, когда выделяются сильные токсины, которые могут оказывать влияние как на животных, так и на человека.

День назад губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал на своей странице в «Instagram» фотографию письма, направленную в адрес зарубежных ученых.

«Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — отметил глава Камчатского края.

Фото: Владимир Солодов (vv_solodov)

Фото: Владимир Солодов (vv_solodov)
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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