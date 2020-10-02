Азербайджан обвинил Армению в обстреле, в результате которого погибли люди

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В министерстве обороны Азербайджана обвинили в обстреле Армению, как сказано на официальной странице ведомства в «Facebook». Боевой снаряд попал в здание многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли 5 человек, и пострадали еще 28 жителей.Армения все обвинения отвергает. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в «Facebook» пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.Еще вчера, 10 октября, в 12:00 часов по местному времени между сторонами было принято соглашение об объявлении режима прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.