В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержаны десятки человек

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Хабаровске 10 сентября сотрудники силовых структур впервые разогнали митинг в поддержку экс-губернатора края Сергея Фурлага. Как сообщает издание Dvhab.ru, задержаны десятки протестующих.Столкновения с силовиками произошли после традиционного шествия участников акции по центральным улицам Хабаровска. Когда начались задержания, на площади оставалось около 200 человек.Утром участники акции традиционно прошлись по центральным улицам города. На площади имени Ленина протестующие разбили палаточный городок, который полицейские через громкоговорители попросили разобрать.По официальным данным администрации города, на несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора вышло около 500 человек, по данным СМИ,— более 1 тыс. Судя по видео канала RusNews протестующих, вышедших сегодня на улицы Хабаровска, значительно больше.Напомним, что масштабные стихийные митинги и шествия в Хабаровске проходят с 11 июля. Акции протеста начались после того как экс-главу арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004–2005 годах.