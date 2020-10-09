Достигнута договорённость о перемирии в Нагорном Карабахе
Россия и мир
Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
Армения и Азербайджан, в ходе встречи министров иностранных дел в Москве, договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам десятичасовых переговоров.
Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
«В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК», - сказал Лавров.
Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования". При этом стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Карабаху.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала текст документа с текстом заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
Как следует из текста совместного документа, конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.
Напомним, переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в закрытом формате. Перед началом встречи стороны воздержались от заявлений.
Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
«В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК», - сказал Лавров.
Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования". При этом стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Карабаху.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала текст документа с текстом заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook
Как следует из текста совместного документа, конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.
Напомним, переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в закрытом формате. Перед началом встречи стороны воздержались от заявлений.
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