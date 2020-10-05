Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

10.40 Пятница, 9 октября 2020
Россия и мир
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Франция и Германия могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в санкционный список внесут сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Предполагается, что в отношении них введут запрет на въезд в Европу и блокировку банковских счетов.

"Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление, и это нарушение международных стандартов", — заявляют авторы статьи.

Кроме того, по данным газеты, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ).

Санкционный список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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