Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Франция и Германия могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.По данным издания, в санкционный список внесут сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Предполагается, что в отношении них введут запрет на въезд в Европу и блокировку банковских счетов."Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление, и это нарушение международных стандартов", — заявляют авторы статьи.Кроме того, по данным газеты, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ).Санкционный список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.