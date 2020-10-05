Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
Россия и мир
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Франция и Германия могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в санкционный список внесут сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Предполагается, что в отношении них введут запрет на въезд в Европу и блокировку банковских счетов.
"Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление, и это нарушение международных стандартов", — заявляют авторы статьи.
Кроме того, по данным газеты, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ).
Санкционный список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.
По данным издания, в санкционный список внесут сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Предполагается, что в отношении них введут запрет на въезд в Европу и блокировку банковских счетов.
"Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление, и это нарушение международных стандартов", — заявляют авторы статьи.
Кроме того, по данным газеты, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ).
Санкционный список обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение
07 октября 2020
07 октября 2020