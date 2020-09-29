Герхард Шредер собирается подать в суд на Bild из-за интервью Алексея Навального

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Бывший канцлер Германии, представитель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на немецкое издание Bild, недавно опубликовавшее интервью с оппозиционером Алексеем Навальным. О своих планах Шредер написал в аккаунте Linkedin.Напомним, в интервью российский политик назвал Шредера «мальчиком на побегушках у президента России», который получает какие-то «тайные платежи». При этом он отметил, что подтверждения этому у него нет, это его личное мнение.После этого Шредер заявил, что подает в суд, так как издание распространило необоснованные утверждения, не обратившись к нему за комментарием перед публикацией. Он также пригрозил судебными исками всем СМИ, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.