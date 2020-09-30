В Московском фитнес-клубе утонул 26-летний актер

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Москве, 7 октября, скончался актер молодежного театра Ренат Кафиятуллин. Он утонул в бассейне фитнес-клуба. «Сотрудники центра пытались оказать посетителю помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.После занятий в тренажерном зале 26-летний актер отправился в бассейн, где провел всего 15 минут, после чего ему стало плохо.Как рассказал следователям один из очевидцев: «Он нырнул и сразу пошел на дно. Первыми это заметили посетители и стали кричать. Тренер был на месте, нырнул и очень быстро его вытащил».Тренер Александр Рыжков и подоспевшая к этому времени медсестра начали делать искусственное дыхание и массаж сердца, но спасти актера так и не удалось.Как сообщила ТАСС Иванова, начата доследственная проверка. В ее рамках следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников фитнес-клуба.