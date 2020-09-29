Британия намерена добиваться санкций из-за ситуации с Навальным
Россия и мир
Фото: Instagram @navalny
Великобритания собирается добиваться введения санкций в отношении российских должностных лиц из-за ситуации с отравлением политика Алексея Навального. Об этом заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
«Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнёрами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия», — говорится в заявлении британского ведомства, которое являлось реакцией на заявление МИД Германии и Франции.
По словам британского министра, российские власти «не предпринимают никаких надёжных попыток расследовать» инцидент.
«Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме участия России и её ответственности за это ужасное нападение», — считает он Рааб.
«Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнёрами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия», — говорится в заявлении британского ведомства, которое являлось реакцией на заявление МИД Германии и Франции.
По словам британского министра, российские власти «не предпринимают никаких надёжных попыток расследовать» инцидент.
«Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме участия России и её ответственности за это ужасное нападение», — считает он Рааб.
Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Суд обязал МВД выплатить 30 тысяч рублей тагильчанину, над которым издевались в полиции
03 октября 2020
03 октября 2020
Стали известны кандидаты КПРФ на довыборы в гордуму Екатеринбурга
30 сентября 2020
30 сентября 2020