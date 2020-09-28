В Армении заявили о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

© Вечерние ведомости

Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook. «Мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994—1995 годов», — говорится в сообщении.В результате военных действий в Нагорном Карабахе есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение, напоминает gazeta.ru.