Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина «безосновательны и оскорбительны»

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Обвинения Алексея Навального в интервью Der Spiegel в адрес Владимира Путина безосновательны и оскорбительны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — заявил Песков.Как напоминает «Интерфакс», ранее Алексей Навальный дал интервью Der Spiegel, в котором политик заявил, что Путин причастен к его отравлению. «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий», - сказал в интервью оппозиционер. Он также подтвердил намерение вернуться в Россию.Как отмечает РБК, на уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию, Песков отвечать отказался. «Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать», — сказал он.