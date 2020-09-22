Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
Россия и мир
Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Российский оппозиционный политик заявил немецкому журналу Der Spiegel, что у него нет других версий произошедшего.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал Алексей Навальный.
В интервью он также рассказал, что планирует вернуться в Россию. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — добавил Алексей Навальный.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал Алексей Навальный.
В интервью он также рассказал, что планирует вернуться в Россию. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — добавил Алексей Навальный.
Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В Свердловской области поставлены первые прививки от COVID-19
25 сентября 2020
25 сентября 2020
95% жилфонда в Екатеринбурге подключено к отоплению
28 сентября 2020
28 сентября 2020