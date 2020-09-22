Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин

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Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Российский оппозиционный политик заявил немецкому журналу Der Spiegel, что у него нет других версий произошедшего.«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — сказал Алексей Навальный.В интервью он также рассказал, что планирует вернуться в Россию. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — добавил Алексей Навальный.