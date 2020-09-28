В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Армянские ВС вынуждены применять в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и вооружение широкого радиуса.Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook.Отмечается, что так военные уничтожают живую силу, движимое и недвижимое имущество, а также военную технику на больших площадях.Степанян также добавила, что это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберные артиллерии и установки «Смерч».По словам Степаньян, использование такого оружия меняет логику боевых действий и выводит их на новый уровень.