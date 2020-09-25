Навальный подтвердил встречу с Меркель в немецкой клинике
Россия и мир
Фото: Globallookpress.com
Алексей Навальный встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего лечения в берлинской клинике «Шарите». Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.
«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал блогер. Политик также поблагодарил Меркель за визит.
Напомним, что ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила о тайном посещении Меркель Навального в больнице. Журналисты отмечали, что таким образом канцлер проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним.
«Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал блогер. Политик также поблагодарил Меркель за визит.
Напомним, что ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила о тайном посещении Меркель Навального в больнице. Журналисты отмечали, что таким образом канцлер проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним.
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