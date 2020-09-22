В Нагорном Карабахе возобновились бои между Арменией и Азербайджаном

Танковая атака ВС Азербайджана. Артилерия НКР ведёт ответный огонь.

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Ожесточенные боестолкновения возобновились между военными Армении и Азербайджана на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Вину за развязывание боевых действий стороны возлагают друг на друга. По слвам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвиняет в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения вооружённые силы Армении.Руководство непризнанной республики заявляет, что ситуация находится под контролем и призывает население сохранять спокойствие и принять меры предосторожности.«Ситуация находится полностью под контролем президента республики (Нагорного Карабаха — ред.). Призываем население сохранять спокойствие и укрыться в убежищах. Бои по всему периметру линии соприкосновения продолжаются. Армия обороны мощными ударами пресекает действия противника», — написал на своей странице в Facebook официальный представитель лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.Обе стороны заявляют о потерях, как техники, так и среди военнослужащих противоположной стороны. Кроме того подтверждены потери среди мирного населения республики. Так, министерство обороны Армении заявило об уничтожении трех азербайджанских вертолетов, трех танков и нескольких беспилотников. Со стороны Азербайджана поступило заявление об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Как сообщает RT, Турция в этом конфликте официально выступила на стороне Азербайджана.