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Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации — это может занять несколько недель, сообщила в трансляции на ютьюбе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации, передает «Интерфакс».