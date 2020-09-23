Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации
Россия и мир
Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации — это может занять несколько недель, сообщила в трансляции на ютьюбе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации, передает «Интерфакс».
В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации, передает «Интерфакс».
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