В США предложили ввести санкции против российских чиновников из-за Алексея Навального

© Вечерние ведомости

Американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за отравления российского политика Алексея Навального.Имена и должности лиц, против которых могут быть применены санкции, не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.По мнению сенатора Марко Рубио, Путин доказал, что не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать российских граждан, которые выступают против коррупции. Также, сенаторы требуют, чтобы администрация США отчиталась перед Конгрессом о предполагаемых нарушениях Россией законов США по использованию химического и биологического оружия.