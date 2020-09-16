Российского политика Алексея Навального выписали из стационара клиники Charite

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Политика Алексея Навального 23 сентября выписали из стационара берлинской клиники Charite. Об этом сообщается на сайте клиники.«Алексей Навальный провел в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент», — также говорится в заявлении клиники.Напомним, 19 сентября Алексей Навальный в инстаграме написал, что восстановление будет «неблизкой», но «ясной» дорогой.