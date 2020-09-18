Трамп заявил, что армию США истощило участие в «бесконечных» войнах за рубежом

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Дональд Трамп заявил о том, что участие в «бесконечных» войнах за рубежом истощило армию США. Об этом американский президент рассказал избирателям в рамках выступления на митинге в Детройте штате Огайо.«Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс», —рассказал Трамп, упомянув Афганистан. По его словам, сейчас американских военных очень мало в Ираке и практически нет в Сирии.«Мы взяли в Сирии под контроль нефть, надо было сделать это и в Ираке. Не надо было идти на Ближний Восток, но, если вы пришли, оставьте себе нефть», - добавил Трамп.