В Германии объяснили невозможность начать собственное расследование дела Алексея Навального
Россия и мир
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Немецкая юстиция не может начать собственное расследование дела, связанного с российским политиком Алексеем Навальным, а также предъявить кому бы то ни было обвинения, так как отравление произошло не на территории ФРГ, сообщает Süddeutsche Zeitung. При этом сообщается, что делу об отравлении собрана огромная доказательная база.
Как напоминает «Эхо Москвы», военные токсикологи мюнхенской лаборатории ранее пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы «Новичок», позже это подтвердили эксперты в Швеции и Франции.
«Когда место преступления находится в России, проблематично начать расследование», — передает газета. Отмечается, что Германия может завести уголовное дело по инциденту в другой стране, только если там было совершено военное преступление.
Как напоминает «Эхо Москвы», военные токсикологи мюнхенской лаборатории ранее пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы «Новичок», позже это подтвердили эксперты в Швеции и Франции.
«Когда место преступления находится в России, проблематично начать расследование», — передает газета. Отмечается, что Германия может завести уголовное дело по инциденту в другой стране, только если там было совершено военное преступление.
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